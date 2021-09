Hélas ! La montagne va vite accoucher d’une petite souris. Puisque le régime du président Macky Sall censé procéder au nettoyage des écuries d’Augias va lui aussi s’illustrer par des affaires similaires. Des « intouchables » cités dans des affaires peu orthodoxes n’ont toujours pas été inquiétés par Dame justice. Parmi ces dossiers qui semblent être rangés dans les oubliettes, figure l’affaire du programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Ce programme qui est une politiques phares du président Macky Sall visant à créer de l’emplois pour les jeunes en se basant sur l’agriculture ne serait pas bien exécuté. Le rapport de l’Inspection générale des finances (Igf) avait pourtant décelé dans l’objet du contrat de 29 600 536 000 F Cfa pour la mise en place de quatre. coeurs de domaines agricoles communautaires de 130 hectares et non de Dac complets. Une option onéreuse suscitant des soupçons de surfacturation dénoncés par Locafrique. Mieux, ajoute-t-il, « il n’intègre pas non plus des intrants engrais et semences que le Prodac va devoir supporter une fois les ouvrages livrés et qui sont nécessaires à la mise en exploitation effective des coeurs des Dac ».

