Deux morts dans un accident….à Matam

XALIMANEWS: La route continue de faire des victimes. Cette fois, l’accident s’est produit à hauteur de Nabadji Civol, sur la route nationale 2. Le bilan fait état de deux morts et de cinq blessés, dont trois dans un état grave. Les faits se sont déroulés ce mercredi matin. Expliquant les circonstances de l’accident, le commandant de la 54e compagnie d’incendie et de secours de Matam a précisé qu’il s’agissait d’une collision entre un véhicule particulier et un camion. Après les constats d’usage, les corps ainsi que les blessés ont été directement acheminés vers le centre hospitalier régional d’Ourossogui.