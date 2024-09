Deuxième édition de Firifinance : « promouvoir une finance accessible et inclusive »

XALIMANEWS-La deuxième édition des FiriFinance s’est tenue ce jeudi 19 septembre 2024 à Dakar. Cette édition est placée sous le thème : « Comprendre la Finance Islamique : Définition, Réglementation et Impact Social ».

Selon Mme Mbengue cheffe d’entreprise spécialisée en finances islamiques et initiatrice de l’événement renseigne que cette rencontre a pour ambition d’expliquer et d’expliciter certains concepts souvent perçus comme techniques et distants de notre vie quotidienne : « nous souhaitons, à travers cet événement, rapprocher la finance du citoyen, la rendre plus compréhensible et surtout plus accessible à tous », a-t-elle expliqué. Poursuivant, elle dira que le mot « Firi » qui signifie, décomplexer, expliciter en wolof , combiné à Finances « illustre l’importance de faire de cette discipline un outil au service de développement, de l’autonomisation et de l’inclusion », a soutenu Mme Mbengue qui rappelle que l’autonomisation est une problématique majeure dans notre société contemporaine , et, fait-elle remarquer, « cela est encore plus vrai au Sénégal ». « Une plus grande partie de la population, qu’il s’agisse des femmes, des jeunes ou des populations rurales n’a pas encore accès aux services financiers. Ce constat nous impose de revoir nos stratégies et de promouvoir des solutions novatrices qui puissent intégrer tous les segments de la population dans le système financier », renseigne-t-elle rappelant que c’est dans ce cadre que veut s’inscrire Firi Finances qui entend offrir une plateforme d’échanges et de réflexion autour de meilleures pratiques pour promouvoir une finance inclusive et accessible ».

Revenant sur le thème de cette deuxième édition, la promotrice de Firi Finance dira qu’il est d’une importance particulière dans la mesure où il aborde une innovation qui commence à avoir de l’ampleur sur le marché sénégalais.