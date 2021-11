La Conférence de presse avait pour but de présenter le programme de cette deuxième édition qui se tiendra du 26 au 28 novembre 2021, à la Place de la Nation, sous le thème « des Contes et légendes du Sénégal et d’Ailleurs », avec une mise à l’honneur de la culture Lébou sous un nouvel aspect jamais encore montré. Mais aussi pour la bonne tenue de l’événement et pour une meilleure diffusion.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy