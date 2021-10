«Le pouvoir politique sénégalais a de nouveau échoué dans sa tentative acharnée pour s’emparer des biens de Karim Wade et d’autres personnes condamnées, en violation de la Constitution, des traités et conventions internationales de protection des Droits de l’homme et des principes fondamentaux du droit», avaient déclaré les avocats de Karim Wade dans un communiqué de presse. Selon eux, toutes les juridictions internationales ont débouté systématiquement l’État du Sénégal et donné raison à leur client dans son procès contre la Crei. «Les condamnations prononcées contre le pouvoir politique sénégalais par les juridictions étrangères et les institutions internationales renforcent Karim Wade dans sa détermination à lutter contre l’arbitraire, les violations de l’État de droit et des libertés publiques, les atteintes au libre exercice de la démocratie», soulignaient Me Ciré Clédor Ly et Cie.

