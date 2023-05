XALIMANEWS: Après le lancement de son ambitieux projet de doublement de capacités pour passer de 3,5 millions à 7 millions de tonnes de ciment par an, Sococim industries poursuit sa mutation en séparant les dimensions opérationnelles de la fonction de présidence du Conseil d’administration pour mieux faire face aux enjeux et aux défis du futur. Ainsi, Youga Sow qui est à la tête de la cimenterie depuis plus de 10 ans devient président du Conseil d’administration et Elhadji Mamadou Seck le remplace au poste de directeur général. « La nouvelle organisation qui est un mélange équilibré d’expérience et d’ambition est composée de Youga Sow, à la tête de l’entreprise depuis plus de 10 ans devenu le Président du Conseil d’administration et Elhadj Mamadou Seck, jusqu’ici Directeur général délégué, devient Directeur général », rapporte un communiqué de Sococim qui nous est parvenu hier, jeudi 25 Mai. Selon la source, le nouveau DG est secondé par trois directeurs généraux adjoints. Il s’agit de Matar Diop, DGA en charge des activités commerciales, du marketing et de la logistique, de Mourtada Diallo, DGA en charge des Centrales électriques et des systèmes électriques et de Papa Mbow, DGA en charge des carrières et des ressources minières. « Ce management à 100% Sénégalais est une continuité du pari de l’entreprise sur les compétences de cadres sénégalais », souligne le document.

