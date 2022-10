Les membres du Syndicat autonome des agents des impôts et domaines (SAID) ne sont pas satisfait de leur tutelle. Et pour l’exprimer, ils ont décidé de marquer une «journée passive» lundi prochain. La mise en berne de leurs activités sera accompagnée du port de brassards rouges. D’après Bés Bi, qui donne l’information, les agents des Impôts et Domaines entendent aller plus loin : ils prévoient d’aller en grève entre le 13 et le 18 octobre si leur plateforme revendicative n’est pas satisfaite. Celle-ci repose sur plusieurs points : l’annulation de l’avis infirmatif qui leur enlève l’assiette foncière de 4 hectares située à Guédiawaye, le déclassement de l’assiette de Gadaye ainsi que la mise en œuvre d’un plan de carrière pour eux et de meilleures conditions de travail.

