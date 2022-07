En revanche déjà, pour Abdoulaye Baldé, il faut préciser que la Casamance, ce n’est pas seulement la région de Ziguinchor. La Casamance c’est plusieurs régions. « Quand vous prenez la région de Ziguinchor, c’est 700 000 à 800 000 habitants majoritairement Joolas. Au niveau de Sédhiou, avec ses 500 000 habitants la majorité est Mandingue et puis il y a Kolda qui est la région la plus peuplé avec 1 200 000 habitants et qui majoritairement habitée par mes parents Peulhs… », lance-t-il. Et de dire que donc, il ne faut pas croire que la Casamance, c’est seulement Oussouye, Bignona et Ziguinchor.

