Aujourd’hui, pour les diabétiques, notamment si vous êtes diabétique de type 1 et que votre glycémie a augmenté à 3 voire 4g/L, cela peut conduire à une hyperglycémie qui se manifestera par une soif intense et une envie fréquente d’uriner. Une quantité élevée de glucose, selon les spécialistes, circulera dans votre sang ; et votre organisme, en manque d’insuline, ne pourra plus utiliser ce glucose pour nourrir vos cellules. Votre organisme va alors dégrader les graisses pour survivre et produire de l’acétone qui va acidifier le sang. Et, si rien n’est entrepris, vous allez donc arriver en état d’acidocétose, avec nécessité d’apport urgent d’insuline.

«Durant une période prolongée de jeûne, vous ne pourrez ingérer ni liquide ni solide. Le risque encouru est essentiellement l’hypoglycémie, si vous n’avez pas pris soin de faire adapter votre traitement, en concertation avec votre médecin», ont-ils renseigné. Et de poursuivre : «de plus, au coucher du soleil, l’alimentation et l’hydratation sont de nouveau autorisées. Le risque est la surcharge d’apports alimentaires, dont les conséquences peuvent être l’hyperglycémie et la décompensation métabolique aiguë, si vous prenez votre traitement à des doses inadaptées».

