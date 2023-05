ADVERTISEMENT

XALIMANEWS: “Qu’on ose le dire ouvertement et publiquement, notre pays va très mal: la loi du talion érigée en règle au vu des événements d’hier (attaques de domiciles et de biens privés suivies de représailles entre Apéristes et Pastéfiens) est un signe annonciateur d’une guerre civile. Comment en est-on arrivés là ?

Un Président de la République exerçant son second et dernier mandat ( deux prestations de serment) qu’un entourage politicien ayant pris goût au pouvoir cherche à imposer malgré ses propres engagements et un camp d’en face qui se prépare à une révolution et non à une élection présidentielle prennent la Majorité Silencieuse de 53% des sénégalais (abstentionnistes des législatives de juillet 2022) en otage.

La Coalition And Gor Yi Jotna / La Majorité Silencieuse condamne fermement et sans faiblesse les violences de tous bords et appelle à la retenue et au sens des responsabilités. Dans un État digne de ce nom, le dialogue inclusif ( et non la négociation ou le deal) entre les acteurs devrait être permanent. Ce dialogue devient incontournable et indispensable lorsque ce pays fonctionne sur la tête (douma dem, dou nguèn bokk).

La Coalition And Gor Yi Jotna manifestera publiquement contre toutes les dérives mais répondra au dialogue national (un dialogue ne se fait pas sur la place publique entre sourds) pour faire entendre sa voix sur tous les points qu’elle jugera utiles faute de TDR disponibles 24h avant l’ouverture des débats et défendre la République.

Que Dieu le Tout-Puissant protège le Sénégal”, a communiqué Me Moussa Diop