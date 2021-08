Le parlementaire a par ailleurs défendu l’Assemblée nationale a mis du sérieux dans cette mission d’information. « On l’a fait avec tout le sérieux qu’il fallait. On a fait les constats et donné des recommandations. Maintenant, il appartient au gouvernement et au peuple sénégalais de faire de telle sorte que ces recommandations puissent servir à quelque chose », a-t-il affirmé.

