XALIMANEWS : L’enquête sur la disparition de l’étudiante Diary Sow se poursuit. Selon Ouest France, premiers éléments, les enquêteurs privilégient la piste d’une disparition volontaire. « On n’est pas inquiet, on est sur une disparition normale, qui n’est a priori pas criminelle… On est en train de la remonter. Le plus simple serait qu’elle vienne vers nous, mais elle ne semble pas encline à le faire pour l’instant » , a déclaré une source proche du dossier. Diary Sow n’a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier à Paris.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy