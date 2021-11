« On a eu l’impression d’avoir perdu un butin de guerre, un trophée », se souvient Zoubida Fall, autrice de nouvelles sénégalaises. « Au milieu de Paris, on voyait des gens la chercher avec des pancartes : « On cherche la meilleure élève du Sénégal ». Il n’y avait même pas son nom. » Lorsque l’étudiante réapparaît, les commentaires affluent, souvent « vils », poursuit Zoubida Fall : « Quand dans notre société on prend quelqu’un en exemple et ce quelqu’un sort des clous, nous avons des réactions qui peuvent être extrêmement violentes », confiera l’autrice lors de son entretien avec le média français.

