La Plateforme Républicaine d’Informations des Sénégalais de l’Extérieur ( PRISE) était au marché hebdomadaire de Sarcelles pour son activité de « Dokh Mbokkou » initiée dans le cadre de sensibiliser les sénégalais de la diaspora à s’inscrire sur les listes électorales. « Toute PRISE de conscience est appelée à produire un changement. »

Naissance de la Plateforme Républicaine des sénégalais de l’extérieur

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de xalima, la Plateforme Républicaine des Sénégalais de l’Exterieur déclare «lors du premier conseil des ministres sous l’ère du Premier Ministre Monsieur Amadou Ba, le Président de la République son Excellence Monsieur Macky SALL a exhorté les ministres à clarifier et informer au quotidien l’action du gouvernement et de l’Etat en général devant les populations ou à travers les médias et les réseaux sociaux. Toujours abordant dans la communication gouvernementale, le Président appelle à toutes les responsables à travailler davantage dans le but de conserver les acquis en informant vrai et juste sur les nombreuses réalisations du gouvernement mais surtout sur les efforts consentis afin d’alléger la souffrance des populations jusqu’à décréter l’année 2023 année sociale.



C’est dans cette optique qu’est née la Plateforme Républicaine d’Informations des Sénégalais de l’Extérieur PRISE dans le seul but de vulgariser, diffuser, expliquer, informer et communiquer l’action gouvernementale sur les réseaux et partout où le besoin se fera sentir. Les fonts baptismaux de cette plateforme reposent essentiellement sur la vulgarisation des réalisations inédites du Président Macky SALL et de son gouvernement dans tous les secteurs d’activités. De « YOONU YOKKUTE » en passant par le PSE phase 1-2 jusqu’au l’Horizon 2035, la PRISE se veut comme étant un vrai bouclier de son Excellence d’être en mesure de défendre les incomparables réalisations du Président depuis son accession mais aussi de communiquer de façon quotidienne l’action gouvernementale vers l’émergence et le développement du Sénégal.

Pour ce faire les membres de la PRISE prennent l’engagement de travailler corps et âme pour lutter contre la désinformation de cette opposition nihiliste sur les réseaux sociaux et appellent tous les militants et sympathisants de la

Mouvance présidentielle à se remobiliser autour de l’essentiel et de l’animation de la coalition en général mais en particulier la diaspora.

A cet effet nous ( PRISE) attendons tous les militants et sympathisants de la mouvance présidentielle de la diaspora dans cette communication de proximité à travers une occupation permanente du terrain et une communication de masse a travers les médias et les réseaux sociaux pour pallier à cette problématique liée au manque de proximité, de lisibilité et de visibilité accrues afin de défendre et communiquer sur les réalisations phares engagées par le Président Macky et son gouvernement pour conduire le Sénégal vers l’émergence. Comme on dit « la nature a horreur du vide » la politique aussi donc il est de notre devoir de combattre et de travailler à conserver le pouvoir en gagnant la confiance des populations à travers des choses concrètes et palpables.

La Plateforme républicaine d’informations des sénégalais de l’extérieur ( PRISE) a pour objectifs:

– Défendre la politique du chef de l’état son Excellence le Président Macky Sall,

– Promouvoir les réalisations du Président Macky à travers la diaspora,

– Développer des stratégies de communication pour booster l’électorat du président Macky Sall au sein de la diaspora,

– Une présence accrue sur les réseaux sociaux pour lutter contre la désinformation de l’opposition,

– Communiquer et informer l’action du gouvernement en temps réel.

– Animation et massification de la coalition présidentielle à travers diverses activités»,