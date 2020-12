XALIMANEWS- La décision des autorités d’interdire les rencontres musicales n’est pas du goût de Didier Awadi du groupe Positive Black Soul. Ce dernier dit ne pas comprendre pourquoi les autorités ont jeté leur dévolu sur le secteur de la musique. « Est ce que la musique transmet le coronavirus? », s’est-il demandé avant de poursuivre pour répondre, « les décibels ne transmettent pas le virus ». « Les bus sont bondés, les marchés sont bondés et on ne dit rien. Quand on refuse on dit non. Ceux qui nous interdisent de travailler sont en train de faire leur travail », dénonce-t-il.

