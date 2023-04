MARAM Kaire et ADAMA Gaye sont deux personnes que j’apprécie particulièrement. Je lis pratiquement tous leurs posts du dernier même les plus longs. Je suis les sorties du premier et commente ses lives car j’aime passionnément aussi l’astronomie. Hier je suis tombé par ce qui a démarré sur la page de Mr Gaye par des posts sous formes de satires mais avec des questions légitimes conditionnées par l’opportunité du moment, la lune ainsi que la fin du ramadan. De l’essence de ses sorties, on peut retenir une chose, son questionnement sur la légitimité de Kaire. Est il astronaute ? Un asteroide porte il réellement son nom ? Comment est née l’agence sénégalaise d’études spatiales, est elle une coquille vide ?

D’abord j’évacue la question de la photo : astronaute ou pas. Effectivement, il l’a dit lui même, et tous ceux qui s’intéressent à l’astronomie le savent, Maram Kaire n’est pas astronaute. Les astronautes sont des pilotes de lignes en général, ils suivent un entraînement physique et psychologique rigoureux. Thomas Pesquet l’astronaute le plus capé en Europe est une rock star en France. Ceci s’explique par leur faible nombre du fait de la sélection stricte. La photo ou on voit Maram porter le scaphandre d’un astronaute est celle d’un noir américain appelé Bernard A. Harris Junior. Il est le premier noir americain astronaute à avoir effectué une manœuvre extra véhicule dans l’espace. J’ai toujours pensé, malgré mon statut de graphiste que la photo provenait d’une séance Studio photo ou Maram Kaire avait porté la tenue. Dans une interview sur la Tfm, il avait dit que la photo que vous voyait a même inspiré un enfant, au mardi gras, sans autre précision. Riad Kawar et un membre de ASPA qui a fait un Live ont parlé du montage photo en 2015 pour les besoins de la tournée avec le bus de l’espace alors que la photo a été postée en 2013 sans légende mais avec un commentaire du concernée pour évoquer son rêve. Au final c’est reconnu et connu, c’est un montage photo, il n’est pas astronaute.

Si les questions de ADAMA Gaye suscitent le débat aujourd’hui, cela démontre de la faiblesse de tous les journalistes qui ont eu à interviewer Maram Kaire sur leurs plateaux. La plus part pose des questions de routine. Sans aucune science ni recherche ils se contentent de s’extasier. Cela montre aussi que la science est le parent pauvre du journalisme au Sénégal. Il n y’a pas un seul journaliste en ma connaissance spécialisé en science au Sénégal, j’espère que je serai démenti. Autrement Maram Kaire aurait eu l’occasion de donner assez d’informations pour éclairer les curiosités de Adama Gaye. Il s’est trompé en parlant d’astronaute. Mais qu’en est il de l’astronome ? Cette question, seul le concerné peut y répondre en donnant des informations précises les études suivis et sanctionnées positivement. Sur une présentation TEDx talks disponible sur YouTube posté en 2013, il a parlé de son parcours et de ses études en informatique ainsi que de sa volonté à suivre des études en Astronomie qu’il n’avait pas réussi à trouver du temps pour le faire à l’époque. Selon ses propres dire sur la Tfm, la seule astrophysicienne de l’Afrique de l’ouest est Burkina bée. Une Sénégalaise, Salma Sylla est entrain de suivre un doctorat en astrophysique au Maroc, elle serait la première sénégalaise si elle valide la formation. Et Cheikh Mouhidine Samba Diallo? On a parlera plus tard.

Le nom donné à une asteroide entre Mars et jupiter. J’avais fait un Live spécial sur cet honneur fait à un Sénégalais, en expliquant ce qui était un asteroide. Ce qu’il faut retenir pour les noms donnés aux astéroïdes c’est que cela se fait avec deux règles principales : sont exclus, les individus célèbres pour leur activités politiques ou militaires cent ans avant leur mort et les noms d’animaux de compagnie. Hormis cela, tout découvreur peut proposer un nom qui reste à être validé par L’Union Astronomique International. Parmi les noms d’astéroïdes on retrouve Pinck Flyod, Mark Knofler, Peter Gabriel, Rolling Stones qui n’ont rien à voir avec la science. Alain Maury qui a proposé le nom MARAM KAIRE à l’astéroïde (35462) 1998 DW23 découvert en 1998, dit avoir un faible pour les musiciens car la plupart des noms qu’ils proposent sont ceux artistes musiciens. Youssou Ndour pourrait bien avoir son nom dans l’espace. J’ai raccourci car le processus de nomenclature est long à expliquer. Mais sachez qu’il y’a plus de un million d’asteroides connus, ils sont identifiés par des numéros et des lettres et peuvent avoir des noms. Un petit nombre a reçu un nom. Donc quelqu’un qui n’est pas astronome peut avoir son nom dans l’espace.

Stars chaser of Senegal. Cest un documentaire télé réalisé et produit par Sabine Holzer et Ruth Berry, deux femmes, pour la chaîne scientifique Nova. Sabine Holzer a pitché le projet devant les producteurs de Nova en vendant l’idée de suivre l’astronome Maram Kaire qui a été désigné par la NASA pour coordonner une mission d’observation au Sénégal. Que Maram KAIRE a une ambition plus grande, celle d’introduire l’astronomie et les études spatiales dans son pays en voie d’émergence, mais qu’il lui faudrait d’abord convaincre les religieux soufis du Sénégal. L’entretien de la réalisatrice est disponible sur la chaîne YouTube Documentary business. C’est cette gageure que Nova a trouvé intéressante. Car, ont ils dit, on parle souvent de nature et d’archéologie dans leurs docus TV en Afrique. Mr Kaire est il le premier astronome au Sénégal ? C’est une question légitime. Je reviens sur Samba Mouhidine Diallo, qui est un imminent scientifique, il a dit avoir étudié l’astronomie. Dès vidéos de conférences atteste de son savoir en mathématiques et autres matières scientifiques. Avait il un diplôme arabe ou un diplôme occidental ? Je ne saurai le dire. L’équipe de tournage s’est rendu à Touba voir la famille Bousso qui enseigne cette science. Est ce que, au delà de la lune et du soleil, ils étudient les galaxies et l’univers dans son ensemble ? Ce qui est sur, des Saa Touba sont experts en sciences de l’espace, je vous recommande Serigne Mor Asta Touré sur YouTube en bon wolof one. Pourquoi Samba Mouhidine Diallo n’a pas été évoqué ainsi que son travail de scientifique sur le croissant ainsi que de ses prédictions sur Mars ? Il avait annoncé bien avant Elon Musk et SpaceX que des gens partiront sur Mars et y vivraient. Sur le plateau de Tandarma un élément vidéo a été proposé pour commentaire à Maram Kaire, il a dit qu’il ne l’avait jamais vu et que c’est feu Samba Diallo qui voulait le voir et qu’il avait fait un témoignage sur sa propre personne. Visiblement il ne le connaissait pas assez bien. Pour avoir suivi la plupart de ses conférences à l’UCAD, Samba Mouhidine Diallo est l’une des rares personnes avec un argumentaire fluide, soutenue par des démonstrations de calculs et avec des digressions vers le Coran.

L’agence sénégalaise d’études spatiales. Seuls 21 pays africains parmi les plus développés ont des agences spatiales. Les agences spatiales en Afrique la plupart ne s’occupe que de données satellitiares, communication, agriculture, défenses, Internet etc… Par essence l’astronome pose des questions comme d’où venons nous, ou allons nous la technique et les avancées ne sont que des bénéfices de la course vers ce savoir. Dans le documentaire, Maram dit qu’il voudrait mettre en place une agence spatiale au Sénégal. Est ce sous le coup de l’émotion lors de la première au Grand théâtre, que le président Macky Sall ayant entendu ses paroles a décidé d’annoncer la création de la dite agence ? Ou c’etait après des études rigoureuses, avec des objectifs clairs et bien definis ? L’université est elle partie prenante comme partout à travers le monde ? Seul le ministre concerné ou Maram Kaire au delà du président peuvent répondre. Est ce que Maram Kaire a le profil pour le diriger ? Je pense que oui, s’il a des capacités avérés en management. Effectivement il ne s’agit pas d’être astrophysicien, ou astronome ou physicien ou mathématicien pour diriger une agence spatiale. Par contre c’est un atout certain. James Webb, celui qui donné son nom au téléscope le plus puissant de nos jours était le deuxième administrateur de la NASA, c’était lemanager politicien élu par Lindon Johnson en 1961. Il a fait un travail remarquable au vu du respect dont il jouit. Mais la plupart des administrateurs de la NASA ont été des scientifiques de l’astronomie. Même si je doute de sa pertinence à court terme l’agence est une bonne nouvelle pour la science. Car c’est revenant d’une visite à Moscou que Thomas Sankara a créé le département astrophysique et Astronomie au Burkina. Ce qui vaut au pays d’avoir une astrophysicienne de talent bien après sa disparition.

Et pourquoi la photo de Albert Einstein et de Noëls Bohr ainsi que de la citation: Dieu ne joue pas aux dès ? C’est pour encourager la confrontation des idées en évitant les pentes faciles de l’argument de la jalousie, de la haine, de la méchanceté et du mépris social. Einstein et Bohr étaient les meilleurs amis, et pourtant une dispute saine, à travers des lettres, les opposa sur la physique quantique. Personne n’a traité son prochain de méchant ni de jaloux. Les scientifiques n’ont pas peur de donner des réponses, ils n’ont pas besoin aussi de lister leur nombres d’années de pratique ni les distinctions reçus pour les brandir en bouclier. Un scientifique répond de façon direct aux questions et apporte les preuves si nécessaires, sans cela le doute est permis. Qu’ils s’agisse de jeune scientifique ou de vieux journalist, seuls comptent les preuves étayés. C’est la manière dont Adma Gaye à débuté son questionnement qui peut frustrer, mais l’essence reste que c’est un journaliste qui a le devoir de creuser tout ce qui l’intéresse. Maram Kaire ne devrait pas le prendre que de façon positive et lui donner des réponses. Je peux comprendre la horde de souteneurs de Facebook qui n’ont aucune science de ce qu’ils écrivent, quoi qu’on dise Mr Gaye a de solides références, il est une sommité du journalisme au Sénégal. Par ailleurs les sénégalais veulent un système transparent, que ceux qui dirigent soient prompts à donner des réponses même au plus petit des citoyens. Nous avons eu de par le passé des expériences que nous ne voulons plus revivre. Ceux qui avancent sous les projecteurs en ayant des missions publiques ont l’obligation de nous parler de choses rattachées à l’exercice de leurs fonction.

Niëls Bohr avait répondu à Einstein, qui est tu pour dire à Dieu ce qu’il doit faire ? Et il avait donné à travers des écrits son point de vue qui s’avère jusqu’au jour d’aujourd’hui être la vérité. Oui Einstein le plus grand savant avait tout faux sur la question devant son jeune frère Danois qui deviendra prix Nobel physique.

Soyons quantique et non sidéral. On a souvent besoin d’un plus petit que soi, demandez au lion pris au piège des filets, la souris était là.