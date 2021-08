XALIMANEWS- Dieyna Baldé fait, une fois de plus, les choux gras de la presse sénégalaise. La jeune fille se retrouve avec les ailes brisées, alors que sa carrière de musicienne décollait de nouveau. La jeune fille est encore empêtrée dans une histoire de mœurs et de «revenge porn», comme ce fut le cas avec Diop Iseg. Mais cette fois-ci, la petite chanteuse n’est pas la victime. Elle est accusée par Mbaye Djibril Fall alias «Bril Fight», de vol de portables, de collecte de données personnelles et de chantage. Pourtant, les deux protagonistes s’aimaient et avaient entretenu une belle collaboration professionnelle.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy