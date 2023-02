Pour rappel, devant le Tribunal de première instance, le Président Babacar Ndiaye avait simplement sollicité le franc symbolique à titre de dommages et intérêts. Cette procédure est la troisième affaire de diffamation contre l’imprimeur Baba Tandian, après celles l’opposant à Aziz Samb à qui, il doit verser 10 millions de francs à titre de dommages et intérêts et Rokhaya Pouye dite Aya Présidente de Zone 2 FIBA Afrique. L’affaire a été enrôlée et sera traitée à la barre le mardi 21 février courant.

