Le Juge TELIKO a décidé de porter cette affaire devant la justice : l’impunité de Madiambal Diagne qui fait feu de tout bois, nargue le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (tribunal des pairs) et s’en prend vertement aux magistrats et au Président de l’UMS n’a que trop duré. Non, Madiambal, la proximité avec Macky Sall (un homme qui appartiendra au passé en 2024) n’autorise pas tous les écarts. Seybani SOUGOU Nota bene : A ce stade de la procédure, nous avons décidé de ne pas rendre public le rapport de la mission au Tchad du 13 septembre 2013 . Il fera l’objet d’une diffusion ultérieurement.

