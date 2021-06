Interpellé par le Juge N’Dary DIOP sur la véracité de ses accusations et sur l’existence d’un rapport, d’une page ou d’un paragraphe d’un quelconque rapport qui aurait épinglé le Juge TELIKO pour des « actes de malversations », Madiambal DIAGNE a dans un premier temps fait semblant de persister dans ses mensonges, avant de se rétracter de manière spectaculaire, évoquant un lapsus pour tenter de se dédouaner, refusant clairement d’assumer ses déclarations initiales. Le summum de la lâcheté. En fait, Madiambal se dédit, ne dit plus que TELIKO est épinglé, reconnait qu’il n’y a pas de rapport d’union européenne et ne parle plus désormais « d’actes de malversations ».

