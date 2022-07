Pour rappel, dans un plateau à Walf Tv, débattant du projet de criminalisation de l’homosexualité par l’Assemblée nationale, Cheikh Oumar avait déclaré que 13 députés Sénégalais dont Djibril War sont membres de Parliamentarians For Global Action (Pga). Il avait expliqué que le Pga avait pour mission de mettre en contact, d’inspirer et habiliter les parlementaires pour qu’ils protègent et garantissent les personnes vulnérables, notamment, et Lgbti. Cheikh Oumar Diagne avait traité d’âne le député Me Djibril War lors de son intervention en direct. Le parlementaire de l’APR, la mouvance présidentielle avait porté plainte contre lui.

