XALIMANEWS : Jamra et ses 47 alliés ont porté plainte contre les séries « Karma » (Marodi), « Infidèles » (Even Prod), « Neegu Sey » (Sky Tv). Face à la sourde oreille que font ses maisons de production malgré l’interdiction de la Cnra d’arrêter la diffusion de ces scènes qui choquent, Jamra et ses alliés se disent debout et prêt à se battre jusqu’à avoir de gain de cause. Par ailleurs, Jamra et ses alliés haussent le ton : « … dopé par l’impunité dont semblent se prévaloir ces deux producteurs ci-dessus nommés, vient de déclencher à son tour une avalanche d’indignations dans l’opinion, avec une séquence truffée d’obscénités, tant langagière que physique. Et dont l’extrait vidéo que nous avons fait parvenir au régulateur de l’audiovisuel se passe de commentaires ».

