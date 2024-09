Diffusion du film sur « Le Projet » : Quand Moussa Sène Absa jette un regard critique sur le montage et la projection

XALIMANEWS- C’est le regard d’un professionnel reconnu. Moussa Sene Absa, en l’occurence, n’a pas manqué de critiquer la diffusion de l’avant-première du film sur « Le Projet », projeté hier, vendredi, au Grand théâtre de Dakar. Le célèbre cinéaste sénégalais a, notamment, souligné des faiblesses dans le montage et la projection du film. Il aurait aimé, par ailleurs, que le film soit soumis à un appel d’offres. Aussi, le réalisateur a confié sa tristesse de voir un projet d’envergure mondiale « se retrouver comme un buzz d’un instant vite oublié ». In extenso.

AVIS D’EXPERT sur Le projet



C’est avec une immense tristesse que je vois un sujet en or traité avec autant de légèreté, sans concision, sans regard artistique, sans fondamentaux essentiels, sans préparation et dans la totale précipitation.

Je vois tout de suite que le montage est fini à la seconde et projeté sans vérification, sans feedback et sans travail de postproduction abouti.



Cela fait mal quand on pense que ce sujet d’une importance capitale est vendangé alors que l’expertise sénégalaise est une des meilleurs du continent.



Pour un sujet pareil, il fallait faire un appel d’offre et recueillir les meilleures propositions.



En résume, voilà un film qui aurait pu faire le tour du monde et vanter les mérites du projet, se retrouver comme un buzz d’un instant vite oublié.

Il ne faut pas donner une Rolls Royce à un charretier.

Bon week end et sans rancune