C’est suite à un appel téléphonique de Serigne Cheikh Ndigueul Sène que son fils Serigne Bara Sène, à l’origine du conflit, a fait une déclaration pour présenter ses excuses à toutes les populations de Diohine, plus particulièrement aux chrétiens qui se sont sentis offensés par ses agissements ou propos. » Je prie Dieu qu’il éloigne Satan de nos relations. Je présente mes excuses à tout le monde . Les Abbés et chrétiens du village de Diohine et moi ne formons qu’une seule et même communauté ». Je pardonne également à tous. Je souhaite une union paisible des cœurs. La paix pour toujours », a-t-il déclaré.

