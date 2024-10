Diomaye à Kédougou: « Nous avons constaté que partout où il y a de l’orpaillage…tout ce qui est écosystème est détruit… »

XALIMANEWS: Le président de la République a invité, vendredi, les populations du département de Saraya, dans la région de Kédougou (sud-est), à collaborer avec les forces de défense et de la sécurité (FDS) pour lutter contre la pollution de la Falémé, affluent le plus important du fleuve Sénégal.

”Pour nous, c’est une question vitale. Cette eau est celle que nous buvons et elle fait face à une pollution très grave au cyanure et au mercure et tout autre substance sans compter la dégradation de l’environnement et de la biodiversité’’, a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Le président de la République s’exprimait dans le cadre d’une visite au niveau des sites semi-mécanisés du fleuve Falémé dans le village de Sansamba.

Le chef de l’Etat a déploré la dégradation de l’environnement et de la biodiversité au niveau du fleuve Falémé, située à la frontière Moussala-Mahinamine.

“Nous avons constaté que partout où il y a de l’orpaillage (…) tout ce qui est écosystème est détruit alors que cette eau, nous en avons besoin pour l’agriculture irriguée dans une certaine mesure”, a-t-il déploré.

Le président Bassirou Diomaye Faye a invité également l’inspection générale d’Etat (IGE) à faire l’audit des permis d’exploitation semi-mécanisé et des titres miniers.

Il a indiqué, en substance, que les ministères des Mines et de l’Environnement étaient en train de faire ce travail d’investigation.

M. Faye a souligné que l‘histoire de plus d’une trentaine de villages est liée au fleuve Falémé, évoquant les activités agricoles et maraichères pratiquées par les populations riveraines.

Il a annoncé que l’Etat du Sénégal a entamé des discussions avec le Mali et la République de Guinée pour que des mesures idoines soient prises le plus rapidement en matière de dispositifs et d’évaluations environnementales et sociales.

Le président de la République est attendu demain samedi dans la commune de Khossanto pour visiter la mine d’exploitation de Sored mine