Diomaye annonce un rapport sur la gestion de Macky Sall : La « traque » en vue…

XALIMANEWS- Ce message à la Nation, du 12 septembre 2024, a été l’occasion pour le chef de l’Etat, outre sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale qui a décidé de se détourner du Peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entraver la mise en œuvre du Projet sur la base duquel il a été élu », d’annoncer la publication d’un rapport sur la gestion de son prédécesseur.

Un document d’audit déjà soumis à la Cour des Comptes pour validation et qui fait « ressortir une gestion publique empreinte de légèretés qui ont occasionné des dérapages volontairement cachés dans la gestion des finances publiques, avec une évolution incontrôlée de la masse salariale, de la dette et des intérêts de la dette, une non-maîtrise des subventions et un dérapage dans les tirages sur ressources extérieures ».

Dans ce contexte, Bassirou Diomaye Faye donne des assurances quant aux responsabilités qui seront situées à tous les niveaux de la chaîne administrative et politique. Le Chef de l’Etat souligne, d’ailleurs, que ce document, qui retrace des manquements qui ont entrainé une détérioration grave du cadre des finances publiques de notre pays, fera l’objet d’une publication par le gouvernement, après échanges avec les partenaires techniques et financiers et les autres partenaires.