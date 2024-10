Diomaye aux victimes du débordement du fleuve Sénégal: “ nous pensons à eux, nous agissons pour leur apporter le réconfort nécessaire…”

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré samedi à Bakel les populations touchées par le débordement du fleuve Sénégal de la “solidarité permanente” du gouvernement pour leur apporter réconfort.

“Je veux dire aux populations qui sont dans cette situation, où qu’elles soient sur le territoire national, qu’elles auront le gouvernement à leurs côtés”, a déclaré le président Faye.

Il leur a assuré qu’elles bénéficieront de la “solidarité permanente” et de son action quotidienne “pour leur apporter le soutien et le réconfort nécessaires le temps qu’ils sortent de cette impasse”.

Bassirou Diomaye Faye s’exprimait à partir d’un site de relogement des sinistrés situé à environ 20 km de Bakel, après avoir survolé les zones impactées par les inondations.

“Évidemment, le gouvernement ne va pas s’en tenir à gérer cette situation. D’ores et déjà, j’ai instruit le Premier ministre, le gouvernement et les ministères concernés de réfléchir à un plan de mitigation qui peut apporter des solutions définitives à la situation que ces populations sont en train de vivre”, a annoncé le chef de l’État.

Bassirou Diomaye Faye a rappelé être venu dans le département de Bakel pour apporter aux populations sinistrées sa “solidarité personnelle ainsi que celle du gouvernement et de la nation toute entière”.

“Je veux dire aux victimes de cette situation assez difficile que nous sommes à leurs côtés. Nous pensons à eux, nous agissons pour leur apporter le réconfort nécessaire sur tous les plans”, a-t-il insisté.

Le chef de l’Etat a salué la réactivité du gouvernement à travers les autorités ministérielles concernées qui se sont déjà déplacées dans cette région.

Le président Faye s’est dit également satisfait de la prise en charge des familles sinistrées par les autorités déconcentrées et les forces de défense et sécurité.

“Notez aussi la mobilisation des FDS qui ont réussi à installer, dans un délai cours, un hôpital militaire de niveau 1”, sans compter qu’elles “se déplacent aussi en pirogue pour aller soigner jusque dans les villages les plus inaccessibles”, a-t-il relevé.