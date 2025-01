Diomaye salue le rôle des guides religieux dans la cohésion sociale et la stabilité du Sénégal

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé samedi à Louga, sa volonté d’élever la Direction des affaires religieuses et de l’insertion des diplômés en langue arabe au rang d’une Délégation des affaires religieuses et des cultes pour mieux institutionnaliser les relations entre l’Etat et la religion.

»Des mesures seront prises dans ce sens pour renforcer la Direction des affaires religieuses, en vue de l’élever au rang de Délégation des affaires religieuses et des cultes mais aussi pour mieux accompagner les daaras’’, a dit le président Faye.

Il effectuait une visite de courtoisie auprès du khalife général de la famille omarienne de Louga, Thierno Bassirou Tall, dans le cadre de la 61e édition de la ziarra annuelle de cette famille religieuse.

Des autorités administratives de la région de Louga ainsi que des dignitaires religieux de la famille omarienne étaient présents lors de cette visite.

Il a expliqué que ‘’cette institutionnalisation des relations entre l’État et la religion, est une étape essentielle pour préserver l’ exception sénégalaise et garantir la régulation sociale », avant de réaffirmer »l’engagement de l’État à renforcer ses liens avec les foyers religieux du pays ».

Il a réaffirmé également à cette occasion ‘’son engagement à poursuivre le Programme de modernisation des cités religieuses, en s’appuyant sur les remarques et besoins exprimés par les chefs religieux’’.

Le chef de l’État a salué » le rôle du khalife de la famille omarienne dans la préservation des valeurs religieuses et sociales du Sénégal et sa détermination à assumer la lourde mission qui lui a été confiée’’.

Le président Faye a en outre loué ‘’ le rôle des guides religieux dans la cohésion sociale et la stabilité du Sénégal », relevant que ‘’le Sénégal, grâce à ses chefs religieux, a toujours su surmonter les périodes difficiles’’.

Il a sollicité des prières du khalife Thierno Bassirou Tall »pour la réussite de sa mission et celle de l’État’’.