La petite musique de la politique politicienne nous fait perdre beaucoup de temps. En différant les logiques et réponses implacables. Ne rien faire, c’est le pire. En ne rien faisant, on est amenés tout le temps à faire de la gestion de crises. Au lendemain de l’atroce événement de Tivaouane, les adultes que nous sommes, toute honte bue, n’auront plus l’outrecuidante de se mirer dans la glace. Les laideurs que nous traînons ont pour conséquences de faire de cette bonne terre du Sénégal, une terre de feu. Obnubilés par le court terme, méprisant le sens de l’intérêt général, nous sommes sûrs de laisser un champ de ruines aux générations futures à force de légèretés, fraudes sur fond d’absence de prévention et de protection civile.

