Diplomatie : Le Président Bassirou Diomaye Faye annoncé en France

XALIMANEWS – Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, rencontrera pour la première fois le président français Emmanuel Macron en juin prochain, annonce une source officielle. Celle-ci souligne que, Contrairement à ses prédécesseurs Macky Sall, le nouveau Président compte inscrire cette visite comme une étape significative dans les relations bilatérales. Le journal Libération souligne d’ailleurs que « le président Diomaye Faye est annoncé en France pour le mois de juin » et que son arrivée du président Diomaye Faye met la France sous pression pour rééquilibrer ses relations avec le Sénégal et éviter une rupture similaire à celle observée récemment au Mali, au Burkina Faso et au Niger.