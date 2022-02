Le Président turc a présidé hier la cérémonie d’inauguration de l’ambassade de son pays à Dakar. A ses côtés, a été Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Elle n’a pas manqué d’afficher le rôle que le Sénégal entend jouer, quant aux relations de coopération entre la Turquie et le continent africain.

Un récital par des enfants sénégalais en langue turque, a accueilli le Président turc, Recep Tayyip Erdogan. Les drapeaux de la Turquie et du Sénégal aussi. Les hymnes nationaux, la récitation du Coran, des prières… Telle a été l’ambiance ce mardi 22 février, lors de l’inauguration de la nouvelle ambassade de la République de Turquie à Dakar. La délégation sénégalaise de cet évènement a été dirigée par Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. «Cette chancellerie de Turquie n’est pas qu’un bâtiment où va flotter votre drapeau», a d’emblée souligné cette dernière. «C’est plus que cela», à l’en croire, puisque «ce bâtiment va incarner la profondeur, la sincérité la durée, l’intensité et la richesse de la relation entre la Turquie et le Séné­gal». Et le modérateur de la rencontre de rajouter : «Turcs, vous êtes chez vous», en donnant la parole au Pré­sident Erdogan, qui s’est ex­primé en turc…uniquement.

Dans le sens du modérateur, Aïssata Tall Sall rappellera cependant que «c’est bien la première fois, ici, sur ce lieu, que nous avons un drapeau turc qui va flotter chez vous, parce que vous l’avez voulu M. le Prési­dent». L’inauguration de cette ambassade, selon les mots de la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, vient apporter «une pierre supplémentaire dans la construction de notre riche et longue coopération». Un ami, un frère du Président Macky Sall, du Sénégal et de l’Afrique. Ainsi Erdogan a-t-il été peint par la représentante du gouvernement sénégalais, à l’inauguration du bâtiment dont la construction n’a pris que huit mois. Et le Sénégal se positionne, quant à la relation de la Turquie avec toute l’Afrique. C’est, du moins, ce qu’a déclaré Me Aïssata Tall Sall. «Le Sénégal veut être la porte d’entrée de la Turquie.sur le continent africain», a-t-elle soutenu. Avant de réitérer : «Voilà ce que nous voulons être!» Elle soulignera à l’occasion, la présence des entreprises turques en terre sénégalaise, pour magnifier à sa manière la relation de coopération turco-sénégalaise. «En guide éclairé, dira-t-elle à Erdogan, vous êtes en train de mener la Turquie sur le chemin du développement, de la coopération et de la grandeur».