Discours de Noël : Le Pape François appelle à ce que les armes «se taisent»

XALIMANEWS- Comme chaque année, le jour de Noël, le pape François a adressé sa bénédiction Urbi et Orbi depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre à Rome. Un discours solennel qui permet aussi au pape François de délivrer un message de paix. Cette année, ses mots étaient tournés en particulier vers le Moyen-Orient.



Le pape François s’est exprimé depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre de Rome pour une bénédiction à la Ville et au monde en mercredi 25 décembre, jour de Noël. L’occasion pour le Saint-Père de délivrer un message de paix.



Une pensée pour le Moyen-Orient

Le pape François a prononcé, comme chaque année, des paroles très politiques. Il a ainsi imploré que les armes se « taisent », notamment en Ukraine, pays qu’il a décrit comme martyrisé, et qu’elles se taisent aussi au Moyen-Orient.



« Que les armes se taisent au Moyen-Orient. Les yeux fixés sur le berceau de Bethléem, ma pensée va aux communautés chrétiennes en Palestine, en Israël et en particulier à la communauté de Gaza où la situation humanitaire est désastreuse. Que cesse le feu, que les otages soient libérés et que la population épuisée par la faim et la guerre soit aidée. »



Ces paroles, en particulier, font écho à son homélie de mardi soir lors de la messe de Noël. « Il y a tant de désolation en ce temps », a-t-il regretté. « Nous pensons aux guerres, aux enfants mitraillés, aux bombes sur les écoles et sur les hôpitaux », a-t-il dit.



Le Jubilé, une année de renaissance

Le pape a aussi lancé l’année sainte 2025, un événement très important pour les catholiques du monde entier. 30 millions de fidèles sont attendus dans la Ville éternelle l’année prochaine, dédiée à la prière, à la pénitence, au pardon et au renouvellement spirituel célébré tous les 25 ans. Ce Jubilé a été inauguré symboliquement hier soir avec l’ouverture de la Porte sainte par le pape de la basilique Saint-Pierre.



Le souverain pontife espère que les fidèles s’engageront à porter l’espoir là où il a été perdu. Le pape François, en chaise roulante et à la mine un peu fatigué, a traversé la Porte Sainte, suivie d’une cinquantaine de pèlerins de l’espoir. Jeudi 26 décembre, il se rendra dans une prison romaine pour ouvrir une porte sainte avec des prisonniers.

