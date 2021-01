« Très inquiète d’apprendre que notre jeune Diary Sow, meilleure élève du Sénégal, deux années consécutives, et qui fait notre fierté est portée disparue depuis plus de cinq jours. Qu’Allah nous aide à la retrouver saine et sauve et si une personne l’a vue récemment et/ou a une quelconque information qui pourrait aider à comprendre ce qui s’est passé, prière de prévenir immédiatement les autorités compétentes. Si nous nous mobilisons massivement, nous pourrons la retrouver au plus vite, je l’espère », indique Amy Sarr Fall sur sa page Facebook visitée par Xalima. Pour sa part, Pape Djibril Fall dira: « Diary Sow, meilleure élève du Sénégal deux années d’affilés et qui poursuit ses études à Louis LeGrand Paris est portée disparue. Selon nos informations, elle n’a pas repris les cours depuis la rentrée des vacances de Noël et reste injoignable depuis 5 jours. Nous comptons sur vos prières afin qu’elle soit retrouvée saine et sauve ».

