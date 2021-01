Au large de l’île de Laki, des centaines de personnes sont désormais déployées pour tâcher de trouver les traces du Boeing 737-500 et de ses passagers, rapporte notre correspondante régionale, Gabrielle Maréchaux. Les militaires indonésiens, équipes de sauveteurs, hélicoptères, plongeurs et pêcheurs des environs commencent à retrouver des débris et éléments qui suggèrent un scénario funeste. Un navire de la marine a détecté un signal de l’appareil et une équipe de plongeurs a commencé à descendre et a trouvé des morceaux de l’appareil comme des débris et des pièces portant des numéro d’identification, a indiqué un responsable de l’armée. Sur au moins trois sites, des plongeurs ont placé des bouées orange et des sonars, utilisés pour localiser le fuselage, selon une journaliste de l’AFP sur place.

