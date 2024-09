Dissolution de l’Assemblée nationale : Amadou Mame Diop prend acte et exprime sa gratitude

XALIMANEWS-Le Président de la République a procédé à la dissolution officielle de l’Assemblée nationale, jeudi dernier, conformément à ses prérogatives constitutionnelles. Suite à cette décision, Dr Amadou Mame Diop, Président de l’Assemblée nationale, a fait une déclaration empreinte de reconnaissance et de gratitude, tout en rendant hommage au peuple sénégalais.

Dans son discours, Dr Diop a pris acte de la dissolution et a remercié Dieu pour lui avoir permis de diriger l’institution parlementaire durant ces deux années riches en événements. Il a affirmé avoir accompli ses devoirs avec « honneur, engagement et fidélité aux valeurs républicaines, morales et démocratiques ».

Le président sortant a également exprimé sa gratitude envers le peuple sénégalais, qu’il considère comme la source de légitimité de l’Assemblée nationale, tout en adressant des remerciements particuliers au Président Macky Sall pour la confiance qu’il lui a témoignée, ainsi qu’aux membres de la coalition Benno Bokk Yakaar pour leur fidélité.

Amadou Mame Diop a également salué ses collègues députés, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, en mettant en avant leur contribution dynamique aux débats au sein de l’hémicycle, souvent passionnés mais toujours au service de la République.

Son hommage s’est aussi dirigé vers l’Administration de l’Assemblée nationale et les membres de son cabinet, dont il a apprécié le dévouement et l’impartialité durant son mandat.

Pharmacien de profession, Dr Amadou Mame Diop est également maire de la commune de Richard-Toll et député du département de Dagana depuis 2012. Il a indiqué qu’il continuerait à répondre aux attentes des populations du Walo et du Sénégal, avec un engagement indéfectible au service de la nation.

Avec RTS