Dissolution de l’Assemblée nationale: « Le Président de la République vient de commettre un parjure…», selon Abdoul Mbow

XALIMANEWS: Abdou MBOW, le Président du Groupe parlementaire BBY, est formel sur la dissolution de l’Assemblée nationale : «« En décidant de dissoudre l’Assemblée nationale en pleine session extraordinaire qu’il a lui-même convoquée et a la veille de la déclaration de politique générale dont il a lui-même fixé la date, le Président de la République vient de commettre un parjure, exécutant en cela, et de manière cynique, les instructions de son Premier ministre. Bloquer l’initiative de la motion de censure déposée par la majorité en usant de manière pernicieuse des dispositions de la Constitution l’habilitant à convoquer une session extraordinaire, avec un ordre du jour surchargé à dessein, fixer une date pour la déclaration de politique générale différente de celle proposée par la Conférence des Présidents et prononcer la dissolution la veille, relèvent simplement de l’indignité républicaine et de la petite politique ». Et de poursuivre, dans on communiqué, « Ces deux hommes, à la tête de notre pays s’amusent de nos institutions pour satisfaire leurs besoins politiques urgents, qui semblent être la dissimulation de leurs incapacités à résoudre les problèmes des Sénégalais et de conduire les politiques propres à les faire sortir du marasme dans lequel leur politique les a plongés ». En tout état de cause, le groupe BBY dit prendre acte de cette décision qui met fin au mandat des députés de la 14eme législature.