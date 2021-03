« Forgotten icon’s » qui signifie les icônes oubliées est un hommage rendu à la gente féminine et un clin d’œil pour toutes les femmes en ce Mois de Mars. « En tant qu’artiste je me suis donné comme mission de montrer et d’exposer des figures emblématiques oubliées. Aujourd’hui, c’est tout à fait normal en cette période de 8 mars de montrer deux figures qui, à mon humble avis sont oubliées. Yande Codou Sene comme Aby Gana Diop sont deux braves dames sénégalaises qui ont bercé mon enfance et que j’écoute jusqu’a présent » nous confie l’artiste photographe qui travaille avec une galerie qui s’appelle POLARTiCS basée au Nigeria avec la complicité de Oyinkansola Dada qui est par ailleurs la commissaire de l’exposition.

