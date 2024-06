Djibril Sonko : Qui est le nouveau maire de Ziguinchor ?

XALIMANEWS-Ousmane Sonko connaît son remplaçant à la mairie de Ziguinchor. Son nom, Djibril Sonko. Membre fondateur du parti Pastef et coordonnateur départemental du parti Ziguinchor, il est décrit comme une tête bien faite. Son parcours le prouve à suffisance.

Né à Ziguinchor où il a fait tout son cursus scolaire, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat au célèbre lycée Djignabo. Le Bac le propulse à Dakar, à l’université Cheikh Anta Diop. Là-bas, il obtient un DEA en économie internationale à la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG). C’est par la suite qu’il intègre l’école nationale d’administration. L’inspecteur du Trésor cumule plus de 15 ans de service.

Enseignant à l’UCAD et à l’université Assane Seck de Ziguinchor, il a beaucoup partagé ses connaissances sur les marchés publics et l’économie. Le mouvement associatif, le nouveau maire connaît. Membre du club Éducation à la Vie Familiale (EVF) du lycée Djignabo, l’AIESEC (Association internationale des étudiants en sciences économiques) et l’amicale des étudiants de la FASEG/UCAD. Il a également été chargé de revendications au sein du syndicat unique des travailleurs du Trésor.