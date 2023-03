La marche du monde se fait, entre autres, avec des impondérables. Lesquels se fondent sur les évolutions socio économiques et militaires d’éléments, à la fois, très puissants et extérieurs. C’est ainsi que pendant trois siècles nous avons été dominés par deux éléments que sont l’Angleterre et la France. Elles se sont partagées l’Afrique. Et ont imposé leurs langues. Ce duo se fait de Tripoli au Cap, en Afrique du Sud.

