XALIMANEWS : Le congrès a confirmé la victoire de Joe Biden face à Donal trump lors des élections présidentielles passées, ce jeudi. Après s’y être opposé, Donald Trump a reconnu publiquement sa défaite pour la première fois et promet de quitter ses fonctions janvier prochain.

« Même si je suis totalement en désaccord avec le résultat des élections, et les faits me le confirment, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier », a déclaré Trump dans le communiqué, répétant les fausses déclarations qu’il a faites au cours des deux derniers mois. « J’ai toujours dit que nous continuerions notre combat pour nous assurer que seuls les votes légaux étaient comptés. Bien que cela représente la fin du plus grand premier mandat de l’histoire présidentielle, ce n’est que le début de notre combat pour rendre l’Amérique à nouveau grande. »

Après un discours rempli de mensonges et de fausses déclarations qui ont exaspéré la foule, Trump est retourné à la Maison Blanche pour assister à un violent crescendo à sa propagation constante de désinformation sur le processus électoral. La foule a fait irruption dans le Capitole, a pris d’assaut les étages de la Chambre et du Sénat et les partisans de Trump ont pu être vus se prélasser dans le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Une femme a été tuée par balle dans le chaos. La police n’a pas encore publié plus de détails sur sa mort.

Les républicains et les démocrates ont condamné les émeutiers pour avoir violé le Capitole américain, et plusieurs législateurs ont accusé Trump de la violence qui a éclaté qui a retardé la certification de la victoire de Biden pendant plusieurs heures.

Dans des remarques mercredi après-midi, Biden a appelé Trump à apparaître à la télévision nationale « pour remplir son serment et défendre la Constitution et exiger la fin de ce siège ».

Mercredi soir, non découragés par la violence et les menaces, les législateurs sont retournés dans la chambre de la Chambre pour continuer à compter les votes.

Trump n’a pas dit dans sa déclaration s’il prévoyait d’assister à l’inauguration de Biden et du vice-président élu Kamala Harris le 20 janvier.

Ceci est une histoire de rupture et sera mise à jour.

CNN