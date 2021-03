Le journal d’indiquer qu’’en effet, 700 000 Fcfa sont alloués aux secrétaires généraux adjoints du gouvernement et 650 000 Fcfa au secrétaires généraux et directeurs de cabinet des ministères. Les DG dans les ministères et les directeurs généraux des établissements publics (sociétés et agences…) vont toucher, désormais, 600 000 Fcfa. Les PCA le premier avocat général et le secrétaire général de la Cour suprême, les présidents de section à la Cour suprême, le premier avocat général près de la Cour des Comptes, les présidents de chambre à la Cour d’appel, le Doyen des juges, les procureurs vont recevoir mensuellement 500000 Fcfa. Les directeurs et chefs de service touchent 400 000 Fcfa. Les directeurs des agences régionales de développement perçoivent 250 000 Fcfa. Les secrétaires municipaux ferment la liste avec une dotation de 150 000 Fcfa.

