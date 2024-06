XALIMANEWS- Fiancé au PDG d’une agence de communication et ancien manager de Wally Balago Seck, Adama Bèye, Zeyna Ndour va célébrer son mariage religieux le 7 juillet prochain.

La fille aînée de Viviane Chidid, la reine de la musique africaine, a été dotée dans la soirée du jeudi, en présence de sa mère, de ses tantes et d’une délégation envoyée par le fiancé. Ce dernier a mis sur la table la somme de 10 millions, deux parures en or et une voiture X7. Un mariage qui promet !