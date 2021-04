Les Unités douanières de la Région Centre ont mené plusieurs opérations ce week-end sur les axes Keur Ayip-Kaolack et Keur-Ayip Nganda ainsi que dans les zones de repli des trafiquants, notamment les forêts et les zones de marécages des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Lesdites opérations ont permis d’intercepter et de saisir : Sur une berline de marque Peugeot 504 : • 497 boîtes de Chlorpheniramine, 150 boites de indomethacine capsules, 4000 paquets de savon « apetit », 3700 paquets de « relef extra », 1000 paquets d’omeprazole, 3200 tablets « riyagra » ; Cette saisie composée essentiellement d’antalgiques, d’aphrodisiaques, d’antihistaminiques, et d’anti-inflammatoires a été opérée vers 5h du matin lors d’une course poursuite engagée par les éléments de la Subdivision de Kaolack. Les trafiquants ont fini par s’enfuir abandonnant le véhicule à l’entrée du pont de Ndiaw. La valeur totale des médicaments est estimée à 38 millions de francs CFA. Dans la forêt de Yongo : • 2770 injections « amicillin sodium », 360 boîtes « irelly extra » , 127 boîtes de viagra , 134 bouteilles « abuvita » , 93 cartons de paracétamol , 440 paquets de savon « apetit » , 116 paquets « pearie action » et 256 cartons de divers autres médicaments contrefaisants ; • 22 kg de chanvre indien et des munitions ; Ces produits prohibés étaient cachés dans un dépôt sauvage dans la forêt à hauteur de Yongo (département de Nioro) en attendant vraisemblablement d’être acheminés par des berlines vers des zones d’écoulement. Sur l’axe Nganda-Keur Ayip : • 528 boites d’aphrodisiaques ainsi que le moyen de transport ont été saisis, précisément à Diama Thiéwi ; Il faut préciser que l’Administration des Douanes a, ces dernières années, renforcé ses moyens de lutte contre le trafic de médicament qui est un fléau mondial. C’est ainsi qu’entre 2019 et 2021, les unités opérationnelles ont saisi différents types de médicaments et de produits pharmaceutiques d’une valeur de 2 986 336 075 CFA.

