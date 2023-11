Puis le colonel Malick Mbaye a étalé les nombreuses réalisations du désormais ex-directeur général Abdourahmane Dièye. Il s’agit notamment de la création de nouvelles unités, notamment la Direction du Renseignement, de l’Analyse du Risque et de la Valeur, la Direction régionale des Unités maritimes, le Bureau du Guichet unique de Dédouanement des Véhicules, le Bureau du Transit, du Trans- bordement et de la Réexportation. Et surtout le Bureau des Investigations financières et de lutte contre les Trafics illicites qui a grandement contribué aux résultats élogieux et historiques enregistrés par les soldats de l’économie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy