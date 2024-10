Double meurtre d’Aziz Dabala et Waly : Nabou Leye parle d’erreur sur le bornage du téléphone et dépose une liberté provisoire

XALIMANEWS- Du nouveau dans l’affaire du double meurtre de Pikine Technopole. Nabou Lèye se signale au juge d’instruction après moins de trois mois en prison. Les Echos informe qu’elle a déposé une demande de liberté provisoire par le biais de ses avocats alors que la mise en cause n’a même pas été entendue sur le fond du dossier.

N’empêche, précise le journal, la défense de la danseuse et artiste comédienne, dans sa requête déposée ce lundi, soutient que celle-ci a été citée à tort dans cette affaire. «[Leur cliente] est innocente et n’a rien à voir dans [ce dossier]», plaident les robes noires, reprises par la source. Autres arguments, soulèvent les avocats de Nabou Lèye, «[celle-ci] n’a jamais reconnu avoir participé de quelque manière que ce soit au double meurtre de Aziz Ba dit Aziz Dabala et Boubacar Gano dit « Waly ». [Mieux], il n’y a aucun élément factuel qui l’incrimine ni aucun élément de preuve».

Il s’y ajoute, soulignent-ils, «aucun des mis en cause, inculpés dans ce dossier, ne l’a citée comme ayant participé d’une manière ou d’une autre à ces crimes». La défense de Nabou Lèye en conclut «une erreur de la part des enquêteurs sur les résultats fournis par rapport au bornage de son téléphone» d’autant que martèlent les conseils l’appareil «bornait à 12 heures, dans les environs du lieu du crime, [et non] à minuit». La balle est dans le camp du magistrat instructeur, indique le quotidien d’information.

Pour rappel, «Aziz Dabala» et son neveu, «Wally», ont été retrouvés morts dans l’appartement du danseur, à Pikine Technopole. Dans le cadre de l’enquête confiée à la Division des investigations criminelles (DIC), sept personnes, dont Nabou Lèye, ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt