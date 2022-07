« Le décès de François Mancabou est une tragédie. Il n’aurait jamais dû mourir de la sorte entre les mains de nos forces publiques qui sont censées le protéger. Nous condamnons vivement ces brutalités qui sont le signe d’un régime en fin de règne et en situation de panique. Ils ne pourront pas tous nous tuer pour espérer rester indûment à la tête du Sénégal. Des enquêtes doivent être diligentées pour élucider la mort de Mancabou, ainsi que celles du mois de juin 2022 et de Mars 2021. Aucune bavure ne doit rester impunie. Nous appelons nos forces de défense et de sécurité à plus de responsabilité. Nous présentons nos condoléances à la famille de François Mancabou »

