Et Babacar Diop de chanter «la dignité» de son hôte: «Mr Khalifa Sall vous aviez la possibilité de négocier et de garder votre liberté. Et quand vous étiez en prison vous aviez la possibilité de négocier un protocole pour être libre, vous ne l’avez pas fait. En prison, le séjour a été long, mais vous avez gardé votre dignité, vous avez préféré votre dignité allant même jusqu’à refuser d’écrire une demande de grâce au président de la République. Vous faites honneur à tous ceux qui luttent pour la dignité humaine, à tous ceux qui luttent pour la dignité de notre peuple, à tous ceux qui luttent pour la démocratie. Et après la prison, vous avez continué ce combat. Nous le savons, vous aviez la possibilité d’intégrer le gouvernement si vous le voulez. Mais vous êtes resté fidèle à vos convictions, restant dans l’opposition, préférant garder la dignité».

