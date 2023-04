XALIMANEWS: “Par la grâce de dieu, au nom d’Allah le très miséricordieux, j’ai été mis sous liberté provisoire, après quatre jours entre la garde à vue, le déferment au parquet et le retour de parquet. Gardant ma dignité, j’ai refusé de divulguer le secret médical et de porter le bracelet électronique. Je tiens à remercier les sénégalais de tout bord, qui de près ou de loin m’ont apporté leur soutien. Mention spéciale au SAMES et à l’Ordre des médecins du Sénégal. Les mots me manquent pour vous dire MERCI”, a assuré Dr El Hadji Mbagnick NGOM, Infectiologue, Ophtalmologiste

