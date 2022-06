La coalition YAW et ses alliés viennent de l’apprendre à leurs dépens. Ce vendredi 17 juin 2022, alors qu’ils s’attendaient à une foule immense, ils se sont rendus compte que la marche non autorisée à laquelle ils avaient convié les sénégalais ,a lamentablement échoué. De ce point de vue, je voudrais ici et maintenant rendre hommage mérité à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui , de mains de maître, ont plombé les ailes de ce groupuscule qui voulait prendre le peuple en otage pour leurs propres et égoïstes intérêts.

