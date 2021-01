Concernant les nouvelles mutations du virus, Dr Faye précise :« Pour le moment, nous n’avons pas encore détecté ce nouveau variant. Il y a aussi d’autres variantes qui ont été découvertes en Afrique du Sud et au Nigéria, mais ces variants du virus n’ont pas été détectés sur le sol sénégalais à l’heure actuelle, a ajouté Dr Faye. Mais le travail continue et même aujourd’hui, il y a des séries qui sont encore dans les machines, et on aura sûrement les résultats dans les prochaines heures ».

